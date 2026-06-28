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【6月28日 AFP】中国当局は27日、首都北京で最も高いビルに小型飛行機が衝突した事故でパイロット1人が死亡し、他13人が負傷したと発表した。この異例の事故について、当局は原因の詳細を明らかにしていない。

26日に発生した事故の目撃者からは、北京の最高峰ビル「シティックタワー（中国尊）」のふもとに飛行機の破片が散らばっているとの報告があり、AFPの記者もビル上層階に穴が開いているのを確認した。

北京市朝陽区当局がメッセージアプリ微信（WeChat）で共有した声明によると、27日午後5時55分（日本時間同午後6時55分）、「単発2人乗りの軽飛行機が高層ビルに衝突した」という。

事故に関する初の発表の中では、「機体に乗っていたのはパイロット1人のみで死亡が確認され、現場で13人が負傷した」とされた。当局は事故原因について詳細な調査を進めている。

タワーは地上108階建てで高さ528メートル。最大収容は約1万2000人。

近くのビルから撮影された動画には、タワーの地上付近の張り出し部分発生した小さな火災に向けて消防車が放水している場面が映っていた。ビルのふもとには、小型機の一部とみられる残骸が散らばっていた。

現場では警察車両や救急車がビルの周囲を取り囲み、警察官たちが野次馬が写真を撮るのを制止していた。

現場にいた航空ファンの学生によると、SNS上では事故の動画や画像、関連する投稿が当局によって急速に削除されているという。

衝突原因は依然として不明だが、画像や情報の検閲が行われているとみられる動きは、安全管理上の不手際の可能性を過小評価しようとする意図を示唆している可能性がある。

27日に発表された声明は、中国のメディアではほとんど報道されなかった。(c)AFP