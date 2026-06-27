【6月27日 AFP】タイ当局は27日、スーツケースから17歳のタイ人少女の遺体が見つかった事件で、オーストラリア人の男（46）を逮捕したと発表した。

ビーチリゾートとして知られる東部パタヤの警察によると、男は取り調べを経て逮捕されたが、略取（りゃくしゅ）・誘拐や殺人の容疑を否認している。

捜査当局は男をまだ訴追しておらず、司法解剖の結果や「その他の証拠」を待っているという。

男は、未成年者略取・誘拐罪、殺人罪、死体遺棄罪、性的目的の未成年者略取・誘拐罪で訴追される可能性がある。

現地メディアによると、男は26日、バンコクのスワンナプーム国際空港でオーストラリア・パース行きの航空券を購入しようとしていたところを拘束された。

防犯カメラの映像には、男が25日未明にパタヤのコンドミニアムに被害者の少女と一緒に入っていく場面が映っていた。その数時間後、男は一人で出てきて、大きな黒いスーツケースをバイクの荷台に積んで走り去った。

地元ニュースサイト「パタヤ・ニュース」によると、警察は26日、線路の近くでこのスーツケースを発見した。中からは、暴行を受けた痕跡のある被害少女の遺体が出てきたという。

タイ政府は先月、薬物犯罪や性的人身取引、無許可営業などで外国人の逮捕が相次いでいることから、観光目的滞在のビザ免除制度を大幅に厳格化したばかり。(c)AFP