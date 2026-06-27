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【6月27日 AFP】J・D・バンス米副大統領は25日、リチャード・ニクソン元大統領（37代、共和党）を辞任に追い込んだ1972年のウォーターゲート事件を「狂っている」と呼び、今起きても半日で忘れられるニュースにしかならないとの見解を示した。

2028年大統領選への出馬が有力視されているバンス氏は、カリフォルニア州にある「リチャード・ニクソン大統領図書館・博物館」を訪問し、「彼の歴史的遺産は今、ちょっとしたルネサンス（再ブーム）を迎えているが、当然のことだと思う」と主張。

「ウォーターゲート事件が明日起きたとしても、半日で忘れられるニュースにしかならないだろう。あの事件によって大統領を失脚させたのは狂っている」と付け加えた。

これに対し民主党の政治評論家デビッド・アクセルロッド氏はX（旧ツイッター）で、バンス氏の見解は「（ドナルド・）トランプ時代の道徳的退廃や倫理的堕落を如実に物語っている」と指摘した。

ウォーターゲート事件は1972年、首都ワシントンにあるウォーターゲート・ビルに入る民主党本部に不法侵入した5人の男が逮捕されたことから始まった。

当時、現職のニクソン氏は、同年11月の大統領選で圧勝し、再選を果たした。

しかしその後、米紙ワシントン・ポストの報道などにより、ニクソン政権の最高幹部が主導した広範な政治スパイ工作と、もみ消そうとする試みが暴かれることとなった。

長い法廷闘争を経て、議会による弾劾手続きが現実味を帯びる中、ニクソン氏は1974年に辞任。米国の歴史において、辞任した大統領はニクソン氏ただ一人となっている。(c)AFP