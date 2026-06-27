【6月27日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は26日、米国の建国250年を記念し、表紙の内側に自身の大きな肖像画を入れた限定版のパスポート（旅券）の見本画像を公開した。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に画像を投稿し、「『ようこそ、ただし行儀よくするように！』と書かれた、米国の新しいパスポートだ」とコメントした。

画像では、独立宣言を背景にしたトランプ氏の肖像画の下にトランプ氏の署名が入っている。

背景に独立宣言の本文が配置され、机に両手をついて鋭い眼光を向けるトランプ氏の肖像画と、同氏の署名が入っている。これはホワイトハウスのカメラマンであるダニエル・トロック氏が撮影した肖像に基づいているとみられる。

反対側のページには、1776年の独立宣言署名の場面を描いた絵の下に、「United States of America 250（米国の建国250年）」と書かれている。

ホワイトハウスも同様の見本画像を投稿し、「愛国者のパスポート」というコメントを添えた。

米国のパスポートに現職大統領の肖像画を掲載するのは初めて。(c)AFP