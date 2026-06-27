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【6月27日 AFP】南米ベネズエラで24日に相次いで発生したマグニチュード（M）7級の地震による死者数は900人を超えた。国連の専門家は26日、5万人以上の安否が不明だと述べた。

北西部を震源とするM7.2とM7.5の地震が発生し、多くの建物が倒壊。国民議会のホルヘ・ロドリゲス議長は26日、地震による死者数が920人に達したと発表した。

国連の援助責任者トム・フレッチャー氏はAFPに対し、「行方不明者が5万人以上いる。瓦礫を撤去するための大規模な作業が必要だ」と語った。

ベネズエラ軍は、被害の大きかったラグアイラ州へ部隊を派遣すると発表した。

各国の救助隊が到着する中、生存者の捜索が26日も各地で行われた。被災地では救助に必要な重機が足りず、手作業でがれきを撤去している様子が見られた。

チリから派遣されラグアイラ州で活動を続ける救助隊員は「残念ながら、建物は完全に崩壊しており、生存者を見つける可能性はほとんどない。現在は、遺体を回収することに集中している」と述べた。

国連人道問題調整事務所（OCHA）によると、少なくとも17か国が救助隊を派遣すると発表。スペイン、エルサルバドル、スイス、コロンビア、メキシコの隊員はすでに被災地に到着している。

米国は2隻の軍艦、輸送機、ヘリコプターを派遣し、1億5000万ドル（約24

0億円）規模の支援を発表する一方、ベネズエラへの経済制裁を一部、4か月間停止した。また、支援活動を調整するため、米政府高官がカラカスに到着した。

米国は今年1月にベネズエラを攻撃し、ニコラス・マドゥロ大統領を拘束したが、その後、デルシー・ロドリゲス暫定大統領との間で関係を修復している。(c)AFP