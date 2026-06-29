【6月29日 CGTN Japanese】中国初の英文データジャーナル『Data Express（数据快報）』が6月23日、創刊されました。同誌は総合的なデータ出版プラットフォームとして位置づけられています。編集長は、中国科学院地理科学・資源研究所の于貴瑞研究員が務めます。

データジャーナルは、科学データの公開・共有を促進し、科学データのガバナンス体制を整備するための重要な手段です。中国科学院は長年にわたり、データ公開に関する基準・仕様の策定やデジタル学術インフラの構築を体系的に進めてきました。2015年には、中国初の中国語のデータジャーナルである「中国科学データ」を創刊しています。中国科学院は2026年、「Data Express」に加え、数学・物理学、生態・環境科学、海洋・大気科学、工学・技術、生命・健康科学、現代農業といった分野において、一連の専門データジャーナルを創刊する計画です。この取り組みは、「一つの包括的な旗艦ジャーナルと複数の専門ジャーナル」から構成されるデータジャーナル群を構築し、それによって国内の各分野におけるデータ公開の空白を埋めることを目指しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

