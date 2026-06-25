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【6月25日 AFP】南米ベネズエラのデルシー・ロドリゲス暫定大統領は25日、立て続けに2度発生した大地震により、32人が死亡、700人以上が負傷したと発表した。ロドリゲス氏は、国家非常事態宣言を発令している。

米国地質調査所（USGS）によると、24日にベネズエラの同一地域をマグニチュード（M）7.2とM7.5の地震が襲い、首都カラカスの建物が崩壊したほか、国内の主要空港が閉鎖を余儀なくされた。

25日未明に国民向けの演説を行ったロドリゲス氏は、「現時点で32人の死亡、そして700人以上の負傷の報告を受けている」と述べ、首都近郊に位置し「最も深刻な被害を受けた地域」となっているラグアイラ州に関するデータはまだそろっていないと付け加えた。

ロドリゲス氏はこれに先立ち、この2度の大地震の後に20回の余震が続いたと述べている。

カラカス近郊に位置するシモン・ボリバル国際空港は、インフラに「深刻な損傷」があったため閉鎖されたとロドリゲス氏は述べ、SNSには大きく損傷した施設の写真が投稿された。

大規模地震の影響でいくつもの建物が丸ごと倒壊し、人々がパニックに陥り逃げ惑う状況の中、当局や一般市民が生存者捜索のためがれきの山に登って作業を続けている。

AFPの記者は、カラカスのアルタミラ地区で22階建てのビルが完全に崩壊しているのを目撃した。そこでは、ボランティアががれきを乗り越える中、人々が親族の名前を叫んでいた。

米国のドナルド・トランプ大統領は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に「ベネズエラの偉大な人々を襲った二つの大地震は、どちらも規模が極めて大きく、壊滅的な数の死者を出している。米国は支援を行う準備、意欲、そして能力がある！ 私は政府の全機関に対し、迅速に動けるよう準備を整えるよう指示した」と投稿した。

USGSによると、最初のM7.2地震は臨海部の町モロンから西に21キロの場所を震源として、24日午後6時4分（日本時間25日午前7時4分）ごろに発生。1分もたたずに約45キロ離れた場所を震源とするM7.5の地震が発生した。(c)AFP