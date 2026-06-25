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【6月25日 AFP】イラン政府は25日、北大西洋条約機構（NATO）のマルク・ルッテ事務総長が米イスラエルによる対イラン軍事作戦を支援したと発言したことを受け、NATOが「違法な侵略戦争」に「積極的に加担」したことを自白したと糾弾した。

ドナルド・トランプ米大統領が「（NATO）同盟国が（対イラン）戦争を支援してくれなかった」と批判したのを受け、ルッテ氏は米FOXニュースに対し、米国が対イラン攻撃を開始して以来、米軍機500機がイタリアの基地から出撃したと述べ、NATO諸国の支援を強調した。

第2次トランプ政権はNATO同盟国との緊張関係に直面しており、NATO同盟国側は中東での紛争の必要性に懐疑的な見方を示してきた。

ルッテ氏はFOXニュースに対し、米国の対イラン軍事作戦エピック・フューリー（壮絶な怒り）に言及し、「次から次へと多くの国や同盟国が『エピック・フューリー』のために自国の基地を提供した」と説明。

「エピック・フューリーを支援するため、イタリアにある米軍基地から米軍機500機が飛び立った」と付け加えた。

トランプ氏は24日、ルッテ氏に対し、対イラン戦争で米国を支援してくれなかったNATO同盟国に「失望させられた」と述べた。

ルッテ氏はまた、FOXニュースに対し、ルーマニアは対イラン軍事作戦中、民間便を削減してまで米軍に空港の航空燃料給油施設を使わせたとも述べた。

これに対しイラン外務省のイスマイル・バガイ報道官はX（旧ツイッター）で、NATO事務総長であるルッテ氏が米国の「違法な侵略戦争」に「積極的に加担」したことを自白したと批判。

「国連に加盟している主権国家に対する違法な侵略戦争にNATOが積極的に加担していたことを示す、明白で致命的な自白だ」と指摘し、「国際法の強行規範および国連憲章の核心原則の明白な違反だ」としてNATOを糾弾した。

イタリアは直ちにルッテ氏の発言から距離を置き、火消しに動いている。

同国国防省は、ルッテ氏の発言は「許可された飛行の種類を混同し、完全に誤解を招くメッセージを与えている」と非難。イタリアがエピック・フューリーの期間中に許可したのは、米国との既存の協定に基づく「技術的および後方支援的」飛行のみだったと釈明している。(c)AFP