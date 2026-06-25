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【6月25日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は24日、トルコへのF35ステルス戦闘機売却について問われ、同国のレジェップ・タイップ・エルドアン大統領が「大喜びする」ことになるだろうと述べた。

エルドアン氏がF35を欲しがっていること、そして来月トルコのアンカラで開催される北大西洋条約機構（NATO）首脳会議の際に「大きな手土産」を持参するのかどうかについて記者団に問われると、トランプ氏は「おそらく彼を大喜びさせることをするだろう」と回答した。

F35はもともと「統合打撃戦闘機（JSF）」計画の下、米国がトルコを含む他のNATO加盟国と共同開発したものだ。だが、NATO同盟国であるトルコがロシアからのミサイル防衛システム購入に踏み切ったため、米国は2019年にトルコをF35の共同開発から排除した。

その後、トランプ氏はエルドアン氏との関係を修復させているが、NATO首脳会議出席に合わせて、トルコを公式訪問するかについては明言を避けた。

トルコへのF35売却について、トランプ氏は前向きな姿勢を示しているが、J・D・バンス副大統領は、連邦議会の承認が必要になると説明。

「これは本来、議会が扱うべき事案だ。トルコがF35を取得するに当たって、同国が米国の法律を順守しているかどうかを確認する必要がある」と述べた。(c)AFP