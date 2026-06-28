【6月28日 CGTN Japanese】世界経済フォーラム（WEF）が主催する第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）が6月23日、中国東北部遼寧省大連市で開幕しました。90以上の国と地域から1700人余りの各界代表が集まり、世界経済の回復と質の高い発展の新たな道を共に模索していきます。

今回の会議は「大規模な革新」をテーマに、人工知能（AI）、新エネルギー、生物医薬、量子科学技術などの最先端分野に焦点を当て、世界の科学技術革新の協力における新たな青写真を共に描くことを目指します。

WEFのミレク・ドゥシェク常務取締役は、「今回のテーマは、世界中の多くの業界リーダーが今解決しなければならない核心的な重要課題を正確に示している。世界各国の指導者も同じ難題に直面しているため、中国がAIや各種エネルギー技術を大規模に実用化した発展モデルを知りたいと考えている」と述べました。

会期中には、「エネルギー転換指数」や「10大新興技術」など多くの旗艦報告書も発表される予定です。夏季ダボス会議は2007年の創設以来、天津と大連の2会場で交互に開催されており、大連での開催は今回で9回目となります。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

