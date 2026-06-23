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【6月23日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は22日、南米コロンビアの大統領選の決選投票で勝利した右派弁護士のアベラルド・デラエスプリエジャ候補に祝意を表し、両国の「強力な関係」構築を目指すと強調した。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿し「彼を支持することは私にとって大変な名誉。コロンビアと米国の間に強力な関係を築き、両国に新たな偉大さをもたらすために共に働くことを楽しみにしている！」と述べた。

コロンビアで21日、グスタボ・ペトロ大統領の任期満了に伴う大統領選の決選投票が行われ、デラエスプリエジャ氏が僅差で勝利。トランプ氏の支持を受け、麻薬密売を展開するゲリラ組織への徹底抗戦を掲げて選挙戦を戦った。

デラエスプリエジャ氏の勝利により、冷え込んでいた米国との関係は改善に向かうとみられる。また、今回の結果は中南米全域に広がっている親米右派候補の躍進を後押しする形となり、トランプ政権の影響力が一段と強まりそうだ。

選挙結果に不満を示す一部の左派支持者は暴徒化している。コロンビア第3の都市カリでは、抗議者が米国の国旗を燃やし、警官と衝突。棒などを振り回す抗議者に対し、警察は催涙ガスを発射した。首都ボゴタでも、デモ参加者がタイヤを燃やし、警官にレンガを投げつける様子が見られた。(c)AFP