【6月25日 CGTN Japanese】中国のオートバイメーカー「張雪機車（ZXMOTO）」のフランス人ライダー、バランタン・ドゥビス選手は先週末、2026年スーパーバイク世界選手権（WSBK）で今季6回目の優勝を果たし、アペニン半島（イタリア）で再び栄冠を手にしました。



サーキットでの好成績が相次ぐ一方、中国ブランドのオートバイもイタリアなど欧州市場への輸出を加速させています。中国オートバイ商会のデータによると、2025年の中国製オートバイ（完成車）の対欧州輸出額は約16億7600万ドル（約2708億円）に達し、前年比38.72％増加しました。



中国オートバイ商会の張洪波事務局長は記者の書面インタビューに対し、「欧州は世界で最も成熟し、最もハイエンドなオートバイ市場の一つだ。現在、中国ブランドはイタリアにおいて『周辺から主流へ』と移行する重要な転換期にあり、輸出の質がワンランク上の段階に達している。大排気量・高付加価値モデルの割合が継続的に高まり、成長の質と効率は着実に改善している」と指摘しました。



イタリア二輪車工業協会（ANCMA）の2026年1～5月のデータによると、中国ブランドの「Voge（無極）」と「Zontes（昇仕）」の一部モデルが、現地での排気量50cc超オートバイの販売ランキングトップ10にランクインしており、中国ブランドが現地で一定の市場認知度を得ていることを示しています。



WSBKエミリア＝ロマーニャラウンドの開催期間中、「張雪機車」の協力チーム責任者であるファビオ・エバンジェリスタ氏は記者に対し、「中国のオートバイ産業の発展スピードには強い印象を受けている。世界は変化しており、オートバイ産業も変化している。『品質』『スピード』『勝利』が、中国製オートバイの新たな代名詞になっている」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

