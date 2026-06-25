【6月25日 CGTN Japanese】中国の核融合エネルギー開発における主要機関でもある中国核工業集団（CNNC）傘下の核工業理化工程研究院はこのほど、中国の科学者が安定同位体の濃縮と高純度シリコン製造分野で画期的な進展を遂げたと発表しました。純度99.99％を超えるシリコン-28（ケイ素28）同位体の独自の量産に世界で初めて成功し、製品の主要指標は国際的な先進水準に達したとしています。

研究チームによると、今回の技術的なブレイクスルーは、中国におけるシリコン系量子コンピューティングチップの自主開発を強く後押しするほか、先端半導体プロセス、高精度ナビゲーション、計量標準などの最先端科学技術分野の質の高い発展に確固たる基盤を提供するということです。

量子コンピューティングは次世代の科学技術革命のエンジンとされており、中でも、シリコン系量子チップは量子コンピューティングの大規模応用を推進する上で最も有望な技術の一つとされています。

シリコンの安定同位体であるシリコン-28は「世界で最も純粋なシリコン」と呼ばれ、ダイヤモンドよりも純度が高い結晶とされ、シリコン系量子チップの開発に不可欠なコア素材となっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

