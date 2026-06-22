この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【6月22日 AFP】国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会で多忙な日々を送っており、できるだけ多くの試合を観戦しようとする飽くなき渇望が、環境活動家たちの間で不穏な動きを生んでいる。活動家らは、インファンティーノ氏の気候変動に対する無関心さに疑問を呈している。

インファンティーノ氏は、メキシコのメキシコ市とグアダラハラ、米ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、カンザスシティ、ヒューストン、カナダのバンクーバーとわずか7日の間に10回スタンドに姿を現しており、そのためプライベートジェットをフル稼働させている。

インファンティーノ氏はこれまでにもプライベートジェットを頻繁に使用しており、2024年9月に調査報道機関の「ジョシマール」は、同氏がそれまでの過去3年間で37万2822マイルを飛行していたと明らかにしている。

しかし、米国、メキシコ、カナダの3か国にまたがり、史上初めて48チームが参加して行われている今回のW杯は、その慣習を増幅させている。

カーボンフットプリントの評価を専門とするフランス企業「グリーンリー」は今週、「この飛行機にわずか1時間搭乗するだけで、平均的な人間が丸1年で排出する量とほぼ同等の量（の二酸化炭素）を排出することになる」と指摘している。

仮にインファンティーノ氏が決勝トーナメント2回戦の終わりまで1日に二つの都市を巡り続け、その後残る8試合を観戦した場合、グリーンリーの試算によると、大会期間中に同氏の飛行機だけで「300〜500トンという、弁明の余地のない範囲の二酸化炭素」を蓄積することになるという。これは「フランス人約35〜55人の年間排出量」に匹敵する。

環境保護団体グリーンピース米国支部の海洋キャンペーン部長ジョン・ホセバー氏はインスタグラムに「幹部たちが環境汚染の激しいプライベートジェットで毎日飛行することは、FIFAが気候変動の原因を認識しているというメッセージにも、解決策の一部になるという責任を感じているというメッセージにも全くなっていない」と辛らつに批判した。

FIFAは会長の移動について、幹部らは「何が最も効率的で費用対効果が高いか」に基づき民間機かプライベートジェットかを選択しており、いかなる場合も組織が移動費用をカバーしていると強調し、擁護している。(c)AFP