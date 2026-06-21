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【6月21日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領とイタリアのジョルジャ・メローニ首相による非難の応酬がエスカレートしている。

トランプ氏は20日、先進7カ国首脳会議（G7サミット）でメローニ氏が「何度も何度も」ツーショット写真の撮影を求めてきたと改めて主張。その直後、メローニ氏は「いわれのない攻撃は無意味だ」と反発した。

事の発端は先週、イタリアメディアとのインタビューでトランプ氏が行った発言。フランスで開催されたG7サミットで、メローニ氏から「一緒に写真を撮ってくださいと懇願された」とし、「哀れみから」応じてやったと語った。

これにメローニ氏は激怒。X（旧ツイッター）に投稿した動画で、トランプ氏の発言について「でっち上げだ」「私もイタリアも懇願などしない」と反論した。

イタリアのタヤーニ外相はXで、トランプ氏の発言を「重大かつ侮辱的だ」と批判し、6月21～22日に予定していた米国訪問を中止すると発表した。

その後、トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿し、「メローニ首相が何度も何度も私との写真撮影を求めてきた」と改めて主張した。

その上で、「米国が軍事的にイランに勝利した後になって彼女は支持率を上げるために再び私と友人になりたがっている。お断りだ！」と書き込んだ。

これに対し、メローニ氏もSNSに投稿し、トランプ氏は「絶え間なく、いわれのない無意味な」攻撃を行っていると非難。「あなたの友人であることが私の人気を助けたことはない」「いずれにせよ、私の人気はあなたの関心事ではない。あなた自身の人気に集中することをお勧めする」と反発した。 (c)AFP