【6月19日 AFP】中国政府は19日、中国当局の指示を受けて英国在住の香港民主活動家の監視を行っていたとして「外国の情報機関を支援した罪」に問われた中国と英国の二重国籍者の男2人に対し、英裁判所が拘禁刑の実刑判決を言い渡したことについて、「典型的な政治的茶番だ」と反発し、英国側に対して「誤った行動を正す」よう促した。

英裁判所は18日、英国内で、香港の反体制派や亡命中の民主活動家を標的とした「影の警察活動」を行っていたとして、元英国境警備隊員の衛志樑（ピーター・ワイ）被告（40）に拘禁10年、元香港警察の警察官、袁松彪（ビル・ユエン）被告（65）に拘禁8年を言い渡した。

香港で2020年6月に厳格な「国家安全維持法（国安法）」が施行されて以降、中国当局から指名手配されている民主活動家ら数万人が英国に移住している。

中国外務省は19日、両被告への実刑判決についてコメントを求められると、英国に対して「中国に対する政治的操作をやめる」よう要求。

「わが国は英国側に対し、その誤った行動を正し、中国に対する政治的操作をやめ、香港の不安定化を画策する反中分子を増長させたり支援したりするのをやめるよう改めて求める」と述べた。(c)AFP