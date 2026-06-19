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【6月19日 AFP】英ロンドンの中央刑事裁判所は18日、中国当局の指示を受けて英国在住の香港民主活動家の監視を行っていたとして国家安全保障法の「外国の情報機関を支援した罪」に問われた中国と英国の二重国籍者の男2人に対し、拘禁刑の実刑判決を言い渡した。

裁判所は、英国内で、香港の反体制派や亡命中の民主活動家を標的とした「影の警察活動」を行っていたとして、元英国境警備隊員の衛志樑（ピーター・ワイ）被告（40）に拘禁10年、元香港警察の警察官、袁松彪（ビル・ユエン）被告（65）に拘禁8年を言い渡した。

香港で2020年6月に厳格な「国家安全維持法（国安法）」が施行されて以降、中国当局から指名手配されている民主活動家ら数万人が英国に移住している。

ボビー・チーマグラブ裁判長は、両被告の行動は「意図的で組織的、かつ重大なものだ」と指摘。

両被告の活動が監視対象となった人々に恐怖と苦痛を与え、「現実かつ重大な」危害をもたらしたと述べた。

両被告は今年5月、2か月にわたる公判を経て、国家安全保障法に基づき「外国の情報機関を支援した罪」で有罪判決を受けた。

英国の警察や海軍に勤務した後、国境警備隊で働いていたワイ被告は、香港当局が関心を寄せている人物を探すために内務省のコンピューターシステムに不正アクセスしたとして、職権乱用罪でも有罪判決を受けた。

陪審評議では、ワイ被告がロンドンにある香港政府の代表機関「香港経済貿易代表部（HKETO）」のシニアマネジャーだったユエン被告の指示を受け、情報収集を行っていた実態が明らかにされた。

香港行政府は18日、スパイを行っていたことを「事実無根のデマで中傷だ」と否定し、今回の事件は「香港行政府、ロンドンの香港経済貿易代表部、およびその職務とは一切関係がない」と主張。

「英国側は根拠のないデマに基づいて立件し、有罪判決を確実に勝ち取るために法律を乱用して司法手続きを操作した」と批判した。

香港で国安法が施行されて以来、英中は相手国がスパイ行為をしていると非難の応酬を繰り広げ、両国関係は悪化している。

英国の現在の中道左派・労働党政権は中国との関係改善を模索しているが、ロンドン市内での中国の大規模な「メガ大使館」の建設計画を承認したことなどをめぐり、国内の各方面から反発されている。

アンジェラ・イーグル治安担当相は今回の判決について、英国は「外国を支援するためにわが国の法律を犯し、英国の安全保障を危険にさらす者を容認しない」という明確なメッセージを送るものだと説明。

「引き続き中国の責任を追及し、英国民の安全を危険にさらすあらゆる行為に対して措置を講じていく」と強調した。

これには、香港警察による逮捕状の執行や懸賞金の提示など、「英国内での違法行為を助長する」ような行動への対抗措置も含まれるという。(c)AFP