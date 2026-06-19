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【6月19日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は18日、イランとの戦闘停止に向けた合意を批判する声に反論し、批判者は「愚か者」で「ばか」だと一蹴した。

トランプ氏とイランのマスード・ペゼシュキアン大統領は17日、中東での戦闘終結に向けた覚書に署名した。イラン側は濃縮ウランの希釈に同意する見返りとして大規模な復興支援を受ける。また、イランはホルムズ海峡を開放し、米軍はイランの港湾封鎖を解除する。

共和党や米メディアの一部からこの合意に対する批判の声があがり、トランプ氏が約束した「大勝利」には程遠く、イランに譲歩しすぎており、地域を脅かす能力が依然として存在すると懸念を示している。

共和党のビル・カシディ上院議員はX（旧ツイッター）に投稿し、タカ派的な外交政策で知られたロナルド・レーガン元大統領を引き合いに「レーガンは墓の中でひっくり返っているだろう」と述べて「戦争前、海峡は開かれ、イランは制裁によって苦しめられていた。制裁は解除され、爆撃は止まった。これは数十年で最悪の外交政策における失敗だ」と非難した。

これに対し、トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に「株式市場が最高値を記録し、石油価格が急落している中で、私がイランに対して十分に厳しくないと思っている愚か者たちは、嫉妬しているか、悪人かばかだ」と投稿した。(c)AFP