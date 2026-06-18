この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【6月18日 AFP】ブラジルのルイス・イナシオ・ルラ・ダシルバ大統領は17日、サッカーW杯北中米大会での代表チームの戦いぶりを問われ、アルゼンチン代表のリオネル・メッシを獲得すべきだと冗談交じりに提案した。

過去5度のW杯制覇を誇るブラジルは、モロッコとの大会初戦を1-1の引き分けで終え、試合内容ではいくつかの弱点が浮き彫りにされた。

一方、ブラジルの最大のライバルであるアルゼンチンは、16日のアルジェリア戦でメッシがハットトリックを達成し、はるかに好調な滑り出しを見せた。

記者から母国代表のパフォーマンスについて尋ねられたルラ氏は、「ブラジル代表でプレーしてもらうために、メッシと契約しようかと考えていたんだ」と笑いながら語った。

それでもルラ氏は、同じグループ内で最強の対戦相手と評したモロッコとの引き分けについて、「大した問題ではない」とも指摘。

「ブラジルは下馬評が著しく低いときほどW杯で優勝するとよく言われている。どうなるか見てみよう」

ブラジルは次戦、19日にハイチと対戦するが、その中で34歳のネイマールに注目が集まっている。

ネイマールは度重なるけがや不調が重なって約3年間代表から遠ざかっていたが、今大会のメンバーに招集された。

先月ふくらはぎを痛めていたネイマールは17日、代表復帰後初めてのチーム練習に参加し、軽めのメニューをこなした。

ピッチ上でチームに合流する際、記者団に「僕がいなくて寂しかった？」と笑いながら叫んでいたネイマール。どの試合で今大会初出場を果たすかは明らかになっていない。(c)AFP