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【6月18日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領とイランのマスード・ペゼシュキアン大統領は17日、中東での戦闘終結に向けた覚書に署名した。イラン側は濃縮ウランの希釈に同意する見返りとして大規模な復興支援を受ける。

トランプ氏の側近が投稿した動画によると、トランプ氏は先進7カ国首脳会議（G7サミット）閉幕後、ベルサイユ宮殿での夕食会の席で覚書に署名し、ホストであるフランスのエマニュエル・マクロン大統領やその他のゲストらから拍手を送られた。

宮殿から出てきたトランプ氏は記者団に対し、「たった今署名したところだ」と語った。

国営イラン通信（IRNA）によると、イラン外務省のエスマイル・バガイ報道官は覚書について、「両大統領の署名によって成立した」と述べた。

米イラン協議の仲介国パキスタンのシャバズ・シャリフ首相はX（旧ツイッター）で覚書について、「即時発効する」と説明。

「第一段階として、イラン・イスラム共和国はホルムズ海峡を即座に開放し、米合衆国はイランの港湾封鎖を直ちに解除する」と記した。

覚書によると、米国もまた、イラン経済に大打撃を与えている原油制裁を即座に解除することを確約している。

さらに、イランの核開発計画に関する最終合意に達した暁には、米国は周辺地域諸国が後援する300億ドル（約4兆8000億円）の復興基金の創設を促進することも盛り込まれている。

覚書をめぐっては、当初はイランの首席交渉官を務めるモハマドバゲル・ガリバフと、J・D・バンス米副大統領による署名が予定されていた。

イラン側は、対面での署名式はもはや不要だと主張しているが、シャリフ首相によると、19日にスイスで公式な署名式が執り行われ、実務級協議が開始される予定だという。(c)AFP