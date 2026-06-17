【6月17日 AFP】米音楽界最高の栄誉とされる「グラミー賞」を主催するレコーディング・アカデミーは16日、来年の授賞式から新たに五つの部門を新設すると発表した。あわせて、注目度の高い「最優秀新人賞（Best New Artist）」の審査規定の変更も明らかにした。

2027年の授賞式から新設されるのは、「最優秀アジア・ポップ・ミュージック・パフォーマンス賞」「最優秀R&Bコラボレーション・パフォーマンス賞」「最優秀トラディショナル・ポップ・ボーカル・パフォーマンス賞」「最優秀トラディショナル・フォーク・アルバム賞」「最優秀ラテン楽曲賞」の5部門。

アカデミーはまた、「最優秀新人賞」へのエントリー回数の制限も見直した。これまでは最大3回までだったが「4回まで」に引き上げた。これにより、すでに上限に達してしまっていた新進気鋭のミュージシャンたちにも、さらなるチャンスが開かれることになる。

レコーディング・アカデミーのハーヴィー・メイソン・ジュニア最高経営責任者（CEO）は「今回の変更は、現代の音楽業界の広がりと、それを形作っている多様なジャンル、技術、クリエイターの存在を反映したものだ」との声明を発表した。(c)AFP