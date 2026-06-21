【6月21日 CGTN Japanese】香港特別行政区政府は6月15日、行政区の経済・社会発展に関する初の五カ年計画（2026～2030年）について、パブリックコメント（一般市民諮問）の募集を開始しました。同政府報道官によると、香港の五カ年計画は今後5年間の香港の発展ビジョンと戦略的方向性を明確に示し、経済、産業、空間計画、インフラ建設、グリーン転換、医療、教育、住宅、福祉、高齢者ケアなどの民生分野をカバーするものです。

特区政府の政治制度・内地事務局の謝小華局長は、香港の五カ年計画は「一国二制度」の下で香港の独特な優位性の発揮に焦点を当てたものであると述べています。国際金融、海運、貿易センターとしての地位を強固にし、国際イノベーションセンターとして香港の発展を加速させ、北部の都市化整備を迅速に進めることで、香港が国の発展の大局により融合して奉仕することを助け、質の高い発展を推進し、市民がより多くの発展の恩恵をより良く享受できるようにすると表明しています。

伝えられるところでは、パブリックコメントの書類は15日から香港18区の民政諮問センターで配布され、香港五カ年計画の特設ウェブサイトにもアップロードされています。市民はこのサイトや電子メールで意見を提出することができるとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

