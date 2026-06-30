【6月30日 東方新報】中国紡織品輸出入商会によると、2026年1～5月の中国の繊維・衣料品輸出額は累計1167億2000万ドル（約18兆7137億円）となり、前年同期比0.1%増加した。

データによると、5月の中国の繊維・衣料品輸出額は256億1000万ドル（約4兆1060円）で、前年同月比2.3%減、前月比6.4%増だった。このうち繊維品の輸出額は125億9000万ドル（約2兆185億5円）で、前年同月比0.3%減、前月比0.9%減。衣料品の輸出額は130億2000万ドル（約2兆0874億円）で、前年同月比4.1%減、前月比14.7%増となった。

1～5月の累計では、繊維・衣料品輸出額は1167億2000万ドル（約18兆7137億円）で、前年同期比0.1%増。このうち繊維品は594億8000万ドル（約9兆5364億円）で1.7%増、衣料品は572億4000万ドル（約9兆1772億円）で1.6%減だった。

同商会は、中国の衣料品輸出は現在、構造調整と成長エンジン転換の重要な段階にあると指摘した。第2四半期に入ってからも外部環境は依然として複雑で、業界は多くの機会と課題が併存する新たな局面に直面している。中米経済貿易関係が緩和傾向にあることを受け、5月の中国衣料品輸出は前月比で比較的大きく伸び、繊維・衣料品全体の輸出も前月比6.4%増となった。一方、前年の水準が高かったため、5月の繊維・衣料品輸出は前年同月比で小幅に減少したが、1～5月累計ではわずかな増加を維持した。(c)東方新報/AFPBB News

