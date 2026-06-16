【6月16日 AFP】2028年米大統領選の有力な民主党候補の一人と目されているカリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は15日、共和党のドナルド・トランプ大統領が「私怨での復讐（ふくしゅう）」としてニューサム氏に対する刑事捜査を開始したと非難した。

ニューサム氏は、連邦政府の捜査官が自身や妻の友人や仕事関係者らに事情聴取を行ったほか、「長年にわたる書類を手当たり次第に」を捜査していると述べた。

トランプ氏から「ニュースカム（Newscum、ニューサム氏の姓「Newsom」と人間のくずを意味する「scum」を掛け合わせた造語）」と呼ばれているニューサム氏は最近、SNSでトランプ氏を嘲笑することで、全米での存在感を高めている。

ニューサム氏は動画で、「ドナルド・トランプが私を追及するのは、単に私が意地悪なツイートをしたからではない。私が大統領選への出馬を検討しているからこそ、私を追及しているのだ」「ドナルド・トランプに逆らえば、誰であろうとその『ヒットリスト（報復対象リスト）』に載ることになっている」と述べた。

米紙ニューヨーク・タイムズは、ニューサム氏を対象とした複数の捜査が進行中で、その一つは妻のジェニファー・シーベル・ニューサム氏の財務に焦点を当てたものだと報じている。(c)AFP