【6月18日 CGTN Japanese】第12回中国（上海）国際技術輸出入交易会が6月13日に閉幕しました。今回の交易会では、世界22の国と地域および中国国内24の省・自治区・直轄市から多くのイノベーション成果が集中して披露され、出展企業は初めて1000社の大台を突破し、1006社に達しました。また、世界あるいは中国で初めて公開されたプロジェクトは40件に上り、意向契約件数は600件を上回りました。

交易会では初めて、国内外からのダブル主賓都市制度が採用されました。海外の主賓都市はスイスのローザンヌ市と英国のスコットランド都市群が共同で担当しました。ローザンヌ市はスイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）など18の研究機関や企業と連携して出展し、12件の協力意向を結びました。英スコットランド都市群は、スマート医療、スマートエネルギー、教育技術などの分野で24社のイノベーション成果を披露し、32件の協力意向を達成しました。

一方、中国の主賓都市は大連市と南京市でした。大連市からは24社のハイテク企業が出展し、船舶海洋工学、ハイエンド製造、クリーンエネルギーなどの分野におけるイノベーション成果を重点的に展示しました。南京市からは12社が出展し、太陽光発電技術、インテリジェント装備、超音波モーター分野などの最先端技術と製品を集中的に展示しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

