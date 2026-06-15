ヘリ2台が空中衝突し墜落、米歌手ら搭乗か ブラジル
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【6月15日 AFP】ブラジル南東部リオデジャネイロ州で14日、ヘリコプター2機が空中で衝突して墜落した。警察当局の関係者がAFPに明かしたところによると、搭乗していた6人全員が死亡した。また、墜落した1機には、米オルタナティブ・ポップ歌手のオリバー・ツリーさん（32）が搭乗していたことが分かった。
関係者は各機体の搭乗者名簿を共有したが、墜落による遺体の損傷が激しいため、犠牲者の身元の正式な特定はまだ行われていないと述べた。
消防当局によると、2機のヘリコプターはリオデジャネイロ西部郊外で衝突し、その後電気自動車（EV）販売店の駐車場に墜落。そこでは約20台の車が炎上した。
1機には5人が搭乗し、もう1機にはパイロット1人のみが乗っていたという。
ツリーさんとともに搭乗していたのは、ブラジル人の音楽プロデューサー、アルゼンチン人のビデオディレクター、そしてアルゼンチン人ユーチューバーの「Gaspi」ことガスパル・プリムさんらだった。
ツリーさんは、特徴的なボウルカットの髪形と奇妙でミームになりやすいネット上のキャラクターで知られ、代表曲は7億回以上再生されている。
音楽にパフォーマンスアートやいたずら、パロディー、ネット上での荒らし行為を融合させ、一部の映像作品ではリスクの高いスタントを自らこなしていた。
そのため、SNS上では多くのファンが、今回のヘリコプター事故による死亡のニュースについて、ツリーさんが「仕掛けた、また新たな精巧なネタではないか」と疑う声を上げている。
6日にはサンパウロで公演を行っており、インスタグラムにはブラジルで撮影された動画が投稿されていた。世界ツアーでは30か国以上をめぐる予定で、次回公演は7月1日にポルトガル・リスボンで予定されていた。(c)AFP