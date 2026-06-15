この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【6月15日 AFP】ブラジル南東部リオデジャネイロ州で14日、ヘリコプター2機が空中で衝突して墜落した。警察当局の関係者がAFPに明かしたところによると、搭乗していた6人全員が死亡した。また、墜落した1機には、米オルタナティブ・ポップ歌手のオリバー・ツリーさん（32）が搭乗していたことが分かった。

関係者は各機体の搭乗者名簿を共有したが、墜落による遺体の損傷が激しいため、犠牲者の身元の正式な特定はまだ行われていないと述べた。

消防当局によると、2機のヘリコプターはリオデジャネイロ西部郊外で衝突し、その後電気自動車（EV）販売店の駐車場に墜落。そこでは約20台の車が炎上した。

1機には5人が搭乗し、もう1機にはパイロット1人のみが乗っていたという。

ツリーさんとともに搭乗していたのは、ブラジル人の音楽プロデューサー、アルゼンチン人のビデオディレクター、そしてアルゼンチン人ユーチューバーの「Gaspi」ことガスパル・プリムさんらだった。

ツリーさんは、特徴的なボウルカットの髪形と奇妙でミームになりやすいネット上のキャラクターで知られ、代表曲は7億回以上再生されている。

音楽にパフォーマンスアートやいたずら、パロディー、ネット上での荒らし行為を融合させ、一部の映像作品ではリスクの高いスタントを自らこなしていた。

そのため、SNS上では多くのファンが、今回のヘリコプター事故による死亡のニュースについて、ツリーさんが「仕掛けた、また新たな精巧なネタではないか」と疑う声を上げている。

6日にはサンパウロで公演を行っており、インスタグラムにはブラジルで撮影された動画が投稿されていた。世界ツアーでは30か国以上をめぐる予定で、次回公演は7月1日にポルトガル・リスボンで予定されていた。(c)AFP