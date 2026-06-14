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【6月14日 AFP】25-26NBAファイナル（7回戦制）は13日、テキサス州サンアントニオで第5戦が行われ、ニューヨーク・ニックスが94-90でサンアントニオ・スパーズを下し、シリーズ成績4勝1敗として53年ぶりの優勝を果たした。

第4戦で29点というファイナル史上最大得点差をひっくり返して勝利を飾っていたニックスは、この日もジェイレン・ブランソンの45得点の活躍もあって2桁得点差から逆転勝利を収めた。

第2クオーターを終えて16点差、そして第4クオーター序盤も10点差を追いかけていたニックスだったが、ブランソンがチームを敗北から救った。

ブランソンはファイナルの最優秀選手（MVP）に選出されている。

ビクター・ウェンバンヤマら若手中心のスパーズを退けたニックスにとっては、1973年以来となる通算4度目のファイナル制覇となった。

約半世紀ぶりの王座獲得へと突き進むチームを応援するため、長年苦難を強いられてきた何万人もの熱狂的なファンはニューヨーク市内各地のパブリックビューイング会場を埋め尽くした。

優勝決定後にはエンパイアステートビルがニックスのチームカラーであるオレンジとブルーにライトアップされ、本拠地マディソン・スクエア・ガーデンの外では、狂喜乱舞するファンが大歓声を上げていた。(c)AFP