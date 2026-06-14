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【6月14日 AFP】スウェーデンの首都ストックホルム市内で13日、カール16世グスタフ国王とシルビア王妃の結婚50周年（金婚式）を祝うパレードが行われ、通りは群衆で埋め尽くされた。

国民に人気の高い夫妻は1976年6月19日に結婚。当時、車好きのプレイボーイとして知られた皇太子が、1972年のミュンヘン五輪で通訳を務めていた、当時まだ民間人だったドイツ出身のシルビアさんと出会い、4年後にゴールインした。

本来の記念日は19日だが、今年はスウェーデンの伝統祝日「夏至祭の前日」と重なるため、お祝いは13日に前倒しされた。

現在80歳の国王と82歳の王妃は、宮殿の礼拝堂で「テ・デウム」と呼ばれる朝の感謝礼拝を行い、特別な一日をスタートさせた。

宮殿での昼食後、夫妻は王室の船「バーサオルデン号」で水上を進んだ。その後、馬車に乗り換えて首都をめぐるパレードが行われ、沿道に集まった数千人の市民が手を振り歓声を送る中、中央公園での記念コンサートへと向かった。

夜には王立オペラ座での特別コンサートや、宮殿で家族や友人を招いたプライベートな夕食会も予定されている。

記念日を前に地元紙のインタビューに応じた夫妻は、王妃が国王の「ユーモアと誠実さ」を称える一方、お互いの不満について王妃が「たくさんある！」と冗談めかして語るなど、仲睦まじい様子を見せた。国王は在位52年を迎え、欧州の現役君主として最長の在位期間を誇る。(c)AFP