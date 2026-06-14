【6月14日 AFP】北朝鮮は14日、自国の核兵器保有国としての地位は「不可逆的」であり、地域の安定を確保するために重要だと述べ、米国やその同盟国による非核化の要求を拒否した。

北朝鮮は繰り返し核兵器を放棄しないと主張しており、これを抑止力として不可欠だと位置付けている。今月初めには、金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党総書記の妹、金与正（キム・ヨジョン）党部長が、この政策を「絶対不退の一線」と表現している。

北朝鮮の声明は、12日に東京で行われた日米韓調整事務局会合の後に発表された。この会談では、同盟国が「朝鮮半島の完全な非核化」へのコミットメントを再確認したと韓国外務省が伝えた。

北朝鮮の報道官は朝鮮中央通信を通じて発表した声明で「米国とその従属勢力による無意味な対DPRK（朝鮮民主主義人民共和国）へのレトリックは、核兵器国家としてのDPRKの不可逆的な立場に決して影響を与えることはできない」と述べた。

また「『非核化』はもはや不可逆的であり、決着済みの問題だ」とも付け加えた。

同報道官はまた、米国による韓国と日本への兵器システム売却を、北朝鮮が核開発プログラムを追求することの正当な理由として挙げ、それを「地域の安定と平和のための強力な安全保障」と表現。「米国、日本、韓国がどれほど言い逃れをしようとも、核保有国としてのわが国の現在の地位を変えることは決してできない」と述べた。(c)AFP