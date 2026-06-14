【6月14日 AFP】米プロバスケットボール協会（NBA）のクリーブランド・キャバリアーズに所属するジェームズ・ハーデン（36）が13日、テキサス州ヒューストンで武器の不法所持容疑により逮捕されたことが、裁判所の書類で明らかになった。

ハリス郡の裁判所記録によると、2017-18シーズンにNBAシーズン最優秀選手（MVP）を獲得しているハーデンは、所有するメルセデスの中に拳銃があるのを視認され、午前3時41分に身柄を拘束された。

ハーデンは拳銃が自分のものであると認め、逮捕・収監された。その後、100ドル（約1万6000円）の保釈金で拘束を解かれたという。当局は、拳銃がホルスターに収められておらず、外から丸見えの状態だったとしている。ハーデンは22日に出廷予定となっている。

キャバリアーズは声明で、「球団は今朝のジェームズ・ハーデンの逮捕を把握しており、現在は追加の情報を収集している段階である。ジェームズおよび彼の代理人と連絡を取り合っており、今後の進展を引き続き注視していく。現時点では、これ以上のコメントはない」と発表している。

キャバリアーズは今年2月のトレード期限にベテランガードのハーデンを獲得していた。プレーオフでは1試合平均19.2点、5.5アシストの活躍を見せてイースタンカンファレンス決勝進出に貢献したが、チームはそこでニューヨーク・ニックスに4連敗を喫した。(c)AFP