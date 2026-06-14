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【6月14日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は13日、イランとの戦闘終結に向けた合意は14日に署名される予定だと発表した。署名後、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡は「直ちに開放される」と述べた。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿し「合意は明日署名される予定で、署名後直ちにホルムズ海峡はすべて（の船舶）に開放される」と述べた。

トランプ氏は、イランの高濃縮ウランについて「イラン国内であれ、米国であれ、希釈して破壊する。もしうまくいかなければ、究極の代替手段がある」と主張した。

一方、イラン外務省のエスマイル・バカエイ報道官は13日、署名の日程はまだ決まっておらず「明日ではない」と述べたが、「今後数日以内に実現する可能性は否定できない」とした。

仲介役を務めるパキスタンのシャバズ・シャリフ首相も13日、「最終調整は24時間以内に行われる見通しで、パキスタンは和平合意の電子署名に向けた準備を進めている。来週には技術レベルの協議が行われる予定だ」と述べた。

4月8日の停戦以降、トランプ氏は合意が近いと繰り返し主張してきたが、イランとの交渉は難航している。ホルムズ海峡においても、お互いが封鎖を維持しており、単発的な攻撃の応酬が続いている。

米軍は13日、イランが「ホルムズ海峡を通過する商船を攻撃しようと、複数のドローンを発射した。米軍はこれらすべてを撃墜した」と述べた。(c)AFP