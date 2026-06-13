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【6月13日 AFP】フランス南西部で行方不明になっていた11歳女児リアナさんの遺体が見つかった。警察は女児の友人の父親であるジェローム・バレッラ容疑者（41）を殺人の疑いで逮捕した。

12日にリアナさんの葬儀が執り行われ、数百人が参列した。この事件はフランスの司法制度の機能不全を浮き彫りにし、全土で抗議デモが起きている。

リアナさんは5月29日に南西部の町フルーランスで行方不明となり、先週遺体で発見された。

バレッラ容疑者は過去に2回、児童に対するレイプの罪で正式に起訴されたが、1回は起訴を取り下げられ、もう1回は手続きが後れ野放しにされていた。

今週、フランス全土で抗議デモが行われ、約6万人が参加。一部の参加者はジェラルド・ダルマナン法相の辞任を求めた。

エマニュエル・マクロン大統領は10日、バレッラ容疑者に対する過去の刑事訴訟手続きの不手際を受け、フランスの国家機関に対する信頼が揺らぐことへの懸念を表明した。

バレッラ容疑者は、隣村で家族と一緒に暮らしており、過去には複数の学校で働いた経験もある。(c)AFP