【6月11日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は10日、米軍が秘密裏に1億バレル以上の石油をホルムズ海峡を通過させたと発表した。同海峡は、米国とイスラエルによる攻撃への対抗措置として、イラン側がほぼ閉鎖していた。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で「先月、私は偉大な米軍に対し、ホルムズ海峡を通過する石油タンカーやその他の商船を支援する秘密任務を実行するよう指示した」と述べ、米国が同水路を「支配している」と主張した。

さらに「本日、この取り組みの結果、1億バレル以上の石油が海峡を通過し、オープンマーケット（一般市場）に到達したことを発表できることを嬉しく思う」とし、200隻以上の商船が通過したことを付け加えた。

米国は5月初め、海峡を通過する船舶を護衛する軍事作戦「プロジェクト・フリーダム」を開始したものの、中東での紛争を終わらせるためとするトランプ氏の意向により、わずか1日で同作戦を中止していた。

米メディアは5月後半に作戦が再開されたと報じていたが、中東地域を管轄する米中央軍（CENTCOM）は、海軍が「商船を護衛または支援している」という報道は事実無根だと否定していた。(c)AFP