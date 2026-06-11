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【6月11日 AFP】ローマ・カトリック教会の教皇レオ14世は10日、「戦争を推進」する者はキリスト教徒とは言えないと述べた。米国のドナルド・トランプ政権を暗に批判した発言とみられる。

レオ教皇はスペイン北東部バルセロナの世界遺産で建築家アントニ・ガウディの代表作サグラダ・ファミリア教会での説教で移民問題にも言及し、キリスト教なら「悲惨な境遇から逃れてきた人々を見捨てる」ことはできないと語った。

スペイン国王フェリペ6世とレティシア王妃を含む数千人の信者を前に、レオ教皇は「私たちはイエス（・キリスト）を信じながら、戦争を推進することはできない。イエスを信じながら、罪のない人々を殺すことはできない」と訴えた。

レオ教皇は、米イスラエルが開始した対イラン戦争の文脈においてトランプ政権が主張する「正義の戦争（正戦論）」という概念を「時代遅れ」だと断じてきた。

トランプ政権は、イランによる核兵器保有阻止が目的だと主張し、同国への攻撃を繰り返し正当化している。

カトリックに改宗したJ・D・バンス米副大統領も「正義の戦争」という概念を用いており、神学的な問題について「慎重になる」ようレオ教皇に求めていた。

レオ教皇は中東戦争を声高に批判する代表的な存在となっており、移民に対する「敬意をもった受け入れ」や、彼らの社会統合を促す政策を求めてきた。

レオ教皇は4月、イランを破滅させるというトランプ氏の脅しを「断じて容認できない」と批判し、米国民に対し、国会議員に「平和のために働く」ことを要求するよう呼び掛けた。

これに対し、トランプ氏はレオ教皇を「犯罪に対して弱腰で、外交政策にとって最悪だ」と猛批判。レオ教皇はこれに「声を上げることは道徳的な義務だ」と反論した。

トランプ氏は先月のインタビューで再びレオ教皇を批判し、教皇は「イランが核兵器を保有しても構わない」と考えていると主張。その上で、「彼は多くのカトリック教徒や多くの人々を危険にさらしていると思う」と述べた。

こうしたトランプ氏の一連のコメントについて記者団に問われると、レオ教皇は、カトリック教会の使命は「平和を説き」、福音を伝えることだと回答。

「私が福音を伝えていることについて批判したい者がいるならば、事実に基づいてそうするがよい」と語った。(c)AFP