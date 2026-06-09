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【6月9日 AFP】過去数日にわたりクマの目撃情報が相次いでいた栃木県宇都宮市で9日、出動していた警察官やハンター、市職員ら数十人が、市内の民家にいたクマを麻酔銃で捕獲した。クマはこれまでに、地元の商店街や大学などでも目撃されていた。

現場では警察官らが民家を取り囲む中で麻酔銃が使用された。地元紙の下野新聞によると、1発目と2発目は外れたものの、3発目が命中したという。AFP通信の写真では、麻酔で眠ったクマがトラックに積み込まれる様子が確認できた。

クマが捕獲された住宅の近くに住む男性は、近くの小学校に子どもが通っているため本当にほっとしたとAFPに語った。この男性は、ニュースで自分の家が映っているのを見て驚いたとし、宇都宮で野生のクマが出るのは初めて聞いたと話した。

市内でのクマの徘徊を受け、同市では8日と9日の2日間にわたり、市立小中学校94校すべてが一斉休校となるなど影響が広がっていた。NHKなどの主要メディアも、今回の捕獲を速報で伝えた。

なお、市職員は8日の段階で、徘徊しているクマが1頭のみなのか、それとも複数頭いるのかは不明だとしていた。(c)AFP