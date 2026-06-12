【6月12日 CGTN Japanese】今年の中国の大学入試の会場周辺では、『旗開得勝（旗を掲げて勝利を収める）』という縁起を担ぎ、チャイナドレス（旗袍）を纏った母親たちの姿が、今年も6月ならではの風物詩となっています。近年、チャイナドレスは「ハレの日」の特別な装いにとどまらず、普段着として日常に溶け込みつつあります。

「以前は、大学受験や結婚式のためにチャイナドレスを買うことがほとんどだったが、今では若者は仕事や買い物、カフェでくつろぐためにチャイナドレスを買っている」と、中国東部安徽省合肥市淮河路の歩行者天国で約1000平方メートルのチャイナドレス店を構える、創業者の李士平さんは紹介しました。



李さんの店内に展示されている爽やかな色合いの改良型チャイナドレスは、若者を最も引き付けているようです。20代の会社員、林悦さんはパステルブルーのコットンリネン素材のチャイナドレスを選び、白いスニーカーと合わせて出勤するつもりだとし、「以前、チャイナドレスは『たんすの奥にしまっておく』フォーマルドレスのイメージだったが、今では通勤服としてもおかしくない」と語りました。



データによると、「新中国スタイル」を代表とする伝統文化を現代服に取り入れた国潮ファッションは、すでに2000億元（約4兆7000億円）規模の消費市場を形成しています。SNSでは、「チャイナドレスの着こなし」に関するトピックの累計閲覧数が1億を超え、若者が共有した「チャイナドレスとジーンズ」「チャイナドレスとブレザー」の投稿は、しばしば数万回の保存やコメントが寄せられています。

専門家は、若者が改良と革新を通じて、伝統的な服装を自己表現の手段にしているとみており、このような「古いボトルに新しい酒を入れる」知恵こそ、伝統文化が絶えることなく受け継がれていく鍵だと語りました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

