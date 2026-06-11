【6月11日 CGTN Japanese】中東情勢の影響による国際エネルギー市場の不安定化で、英国では燃料価格の上昇が続いています。通勤などの日常的な移動にかかる一般市民の負担が増すなか、経済性と利便性を兼ね備えた電動二輪車を選ぶ消費者が増えています。

英国で普及している電動二輪車には、電動自転車や電動スクーター、電動バイクなどがあります。燃料価格の高騰に加え、環境に配慮した移動手段への関心の高まりを背景に、市場需要は着実に拡大しています。その中で、価格競争力と技術力を兼ね備えた中国製品が注目を集めています。

電動二輪車専門店のオーナーであるロス氏は、「店で扱う商品の95％は中国製だ。中国メーカーは技術面で先行している上、手頃な価格で製品を供給することができる」と話しました。

業界関係者によりますと、現在の英国市場では、完成車だけでなく、バッテリーや関連部品の分野でも中国のサプライチェーンが重要な地位を占めています。中国製品はコスト管理、走行可能距離、量産能力の面で大きな強みを持っているとされています。英国で環境に配慮した移動手段への需要が今後も拡大すると見込まれる中、中国製電動二輪車は英国市場でさらなる成長が期待されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

