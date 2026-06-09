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【6月9日 AFP】ニュージーランドの首都ウェリントンで9日、高さ11メートルの高波が沿岸部を襲った。当局は海岸沿いの住民数百人を避難させた。

同市のアンドリュー・リトル市長は、オウヒロ・ベイ、アイランド・ベイ、ホートン・ベイ、ブレーカー・ベイの海岸沿いの住民に対し、波の到来を前に緊急事態を宣言した。

リトル氏は声明で「南部の海岸線には近づかないでください」と述べ、避難しない人々への救急対応はないと注意を促した。

避難命令は同日朝に発せられ、警察が人々を高台に移動させるために動員された。警察はまた、周辺の道路を封鎖し、海岸へ人が向かうのを防いだ。

市議会によると、2021年に発生した同様の事象ではブレーカーベイの多くの住宅が影響を受けた。その際の波の高さは約6.5メートルだった。

ニュージーランドの気象局によれば、9日にウェリントン港に押し寄せた波の高さは約11メートルに達した。

アイランド・ベイでは風の突風が非常に強く、道路に波が押し寄せる中、2人の女性が足をすくわれて倒れる様子をAFPの記者が目撃した。

ウェリントン空港では風速が約36メートル／秒に達し、一部のフライトがキャンセルされた。(c)AFP