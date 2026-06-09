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【6月9日 AFP】英政府は8日、IT大手に対し、英国で子どもたちがスマートフォンやタブレットで裸の画像を送受信できないようにする機能の搭載を求めた。実施されない場合、法律で搭載を義務付けるという。

英内務省は、アップルやグーグルなどIT大手に対し、子どもたちがスマートフォンやタブレットで裸の写真を撮影したりアクセスしたりするのを防ぐ安全機能を導入するための猶予期間として3か月を与えるとの声明を発表した。

企業が対応しない場合は、法制化を進めるという。法案には、規制に従わない企業に対する罰金に加え、経営者らに対する刑事責任が盛り込まれる可能性もあるとしている。

キア・スターマー首相はロンドン・テック・ウィーク会議で演説し、「これは不可能な挑戦ではない」と述べた。

「これらは世界で最も革新的な企業であり、彼らが解決できると信じている。しかし、もし彼らが対応しないことを選ぶのであれば、われわれは行動し、法律を変更する。なぜなら、子どもたちの安全に関して傍観するという選択肢はないからだ」と主張した。(c)AFP