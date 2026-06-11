【6月11日 CGTN Japanese】バイトダンスは6月6日、一部報道で賽豆（サイドー）という名称が豆包（ドーバオ）の自動車ブランド名や、同社が自動車製造に乗り出したことを示すものだと誤って解釈されていると指摘し、これらは事実ではないとする声明を発表しました。バイトダンスはまた、自動車の製造や自動車ブランドの立ち上げを計画しておらず、賽豆は同社が設立したブランドではなく、両者の間に資本関係もないと明らかにしました。



バイトダンスによれば、豆包や火山エンジンおよび自動車業界パートナーとの協業は、豆包の大規模言語モデルやスマートコックピットなどの技術サービスを提供し、車載インタラクション体験を向上させることが目的だということです。



先に一部の報道では、賽力斯（サイリス）グループがかつて支配していた藍電科技が賽豆科技へ社名変更し、6月9日に新たな自動車ブランドを発表すると伝えられました。また、このプロジェクトにはバイトダンス傘下の火山エンジンが深く関与し、高効率なアルゴリズム訓練プラットフォームを提供しているとも報じられています。



自動車製造への参入は否定しているものの、バイトダンスが自動車のスマート化分野での取り組みはすでに始まっています。2025年9月には、メルセデス・ベンツと戦略協力アップグレード覚書を締結し、スマートコックピット、先進運転支援、スマート開発、デジタルマーケティング、顧客運営など複数の中核領域で深い協力関係を構築し、自動車のスマート化に向けた道筋を共同で探っています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

