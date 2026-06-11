【6月11日 CGTN Japanese】中国工業情報化部によると、中国はすでに4段階のスマート工場システムを構築し、大規模なスマート工場の建設を実現することで、企業がデジタル化・ネットワーク化からスマート化へ進むよう導いています。

中国のスマート工場システムはベースレベル、先進レベル、エクセレントレベル、リーディングレベルの4段階に分けられます。これまですでに累計3万5000社のベースレベル、8200社余りの先進レベル、500社余りのエクセレントレベルのスマート工場が建設されています。うち15社はリーディングレベルの育成リストに組み入れられ、建設機械の共有製造や自動車のアイランド型製造（セル生産方式）、家電のアジャイル型カスタマイズなどの新モデルと新業態を模索しています。4段階のスマート工場育成行動が実施されて以来、製品の不良率が平均47%低下し、製品の研究開発サイクルが平均38%短縮されたとのことです。

中国工業情報化部はさらに軌道交通装備やハイテク船舶、新エネルギー自動車、航空宇宙、鉄鋼、石油化学などの重点業界に焦点を当て、一連のパイロット工場と、大規模で包括的かつオープンな実環境を持つスーパーシナリオの建設を支援する計画を掲げています。

スマート製造は、多額の資金投入と強力な協同性を必要とする長期にわたるシステムエンジニアリングです。将来的にそのスマート化は工業向けインテリジェントエージェントを核心とし、デジタル従業員と人との協働を実現する見込みです。データによると、中国のスマート製造装備、工業用ソフトウェア、システムソリューションなどの産業規模は、現時点で4兆5000億元（約106兆円）を突破したとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

