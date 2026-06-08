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【6月8日 AFP】26F1第6戦モナコGPは7日、決勝が行われ、メルセデスAMGのキミ・アントネッリが同GPの史上最年少優勝を飾った。

中断が多発した長時間のレースで19歳のアントネッリはポールトゥウィンを飾り、イタリア人ドライバーとしては1952年以来となる5連勝を飾った。

モナコでの最年少優勝記録を保持していたフェラーリのルイス・ハミルトンが2位、レッドブルのアイザック・ハジャーが3位に入った。

4位以下にマクラーレンのオスカー・ピアストリ、レーシングブルズのリアム・ローソンとアービッド・リンドブラッド、アルピーヌのピエール・ガスリー、ウィリアムズのアレクサンダー・アルボン、ハースのエステバン・オコン、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソが続いた。

キャデラックのセルヒオ・ペレスは当初10番手でフィニッシュしたものの、その後再スタート時にスタートボックスからはみ出ていたとしてペナルティーを受けて最下位に降格となり、チーム史上初のポイント獲得はならなかった。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンはスタート時のエンジントラブルで、マクラーレンのランド・ノリスはバッテリーの問題でそれぞれリタイアとなった。(c)AFP