トランプ氏観戦予定の会場直下、NY主要駅で5人刺される 容疑者は拘束
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【6月8日 AFP】米ニューヨーク市の主要鉄道駅で7日、5人が刺されて負傷する事件があった。市消防局によると、被害者は全員病院に搬送され、容疑者は身柄を拘束された。
事件が起きたのは、マンハッタン区にある国内屈指の主要駅「ペンシルベニア駅（通称ペン・ステーション）」。ニューヨーク市消防局の短い声明によると、被害者は全員一般人で、1人が重傷、2人が中等度のけが、2人が軽傷を負ったという。
当局は「容疑者を拘束」「捜査は進行中」と発表した。現時点で事件の詳しい状況は明らかになっていない。
ニューヨーク市では今週、米プロバスケットボール協会（NBA）のファイナル2試合が予定されており、また隣接するニュージャージー州でもサッカーW杯の試合が開催予定となっている。
特に、NBAのファイナルが行われるマディソン・スクエア・ガーデンは、ペン・ステーションの直上に位置している。ドナルド・トランプ米大統領は、8日のNBAファイナルを観戦する予定だ。
これら二つのイベントを控え、市内では警備が強化されていた。
ニューヨーク市の公式緊急通報システムは、事件の具体的な詳細には触れなかったものの、周辺エリアを避け、「交通の遅れ、道路閉鎖、公共交通機関の乱れ、およびペン・ステーション付近での緊急要員の活動に注意する」よう市民に呼びかけた。(c)AFP