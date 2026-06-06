【6月6日 AFP】国際サッカー連盟（FIFA）は5日、再利用可能な水筒（マイボトル）の持ち込みを禁止したことが猛反発を招いたこと受け、W杯北中米大会の会場に「柔らかいプラスチック製」の使い捨てボトル1本に限り、サポーターが持ち込むことを認めると発表した。

大会の最高執行責任者のハイモ・シルギ氏は、FIFAのX（旧ツイッター）に投稿された動画の中で「すべてのファンは、米国およびカナダで開催されるW杯の全試合において、工場で密封された20オンス（590ミリリットル）までの柔らかいプラスチック製の使い捨て水ボトル1本を持ち込むことが許可される」と述べた。

この2日前にFIFAは、再利用可能な水筒の持ち込みを認めないと発表しており、のどの渇いたサポーターたちは、会場内でペットボトル入りの飲料を購入せざるを得なくなる状況となっていた。

FIFAはこれについて、「選手や来場者へのリスクと負傷を防止するため」という安全上の理由から正当化していた。

FIFAは、懸念は依然として残るとしており、シルギ氏は「安全安心上の理由から、硬い素材の再利用可能な水ボトルの持ち込みは認められない」と述べ、持ち込みが許可されるボトルと許可されないボトルの例を提示した。(c)AFP