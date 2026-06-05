この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【6月5日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は4日、米プロバスケットボール協会（NBA）のニューヨーク・ニックスのオーナー、ジェームズ・ドーラン氏から招待されたと明かし、8日にニューヨーク市内のマディソン・スクエア・ガーデンで行われるNBAファイナル第3戦を観戦すると述べた。

ホワイトハウスで記者団から出席するかどうか問われたトランプ氏は、「答えはイエスだ」「彼（ドーラン氏）から招待されたので、行くつもりだ」と応じた。

ニックスは8日、7戦制で行われるファイナル第3戦で本拠地にサンアントニオ・スパーズを迎え撃つ。

続く10日には第4戦が行われる予定で、トランプ氏は当初、どちらの試合に足を運ぶかについて曖昧にしており、両方の試合を観戦する可能性も排除していなかった。

トランプ氏の観戦により、マンハッタンのミッドタウンにある会場内およびその周辺の警備は、通常よりも大幅に強化される見通しとなっている。

ニックスのファイナル進出は、トランプ氏がコートサイドの特等席で観戦した1999年以来で、チームは1972-73シーズン以来となるチャンピオンシップ獲得を目指している。

ニックスは3日に敵地で行われた第1戦を制して今プレーオフでの連勝を12に伸ばしており、この破竹の勢いはニューヨーク市民の熱狂を巻き起こし、試合のチケット価格も高騰している。(c)AFP