この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【6月5日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は4日、出演予定アーティストが相次いで辞退を表明したことを受けて、米国の建国250年を祝うコンサートの中止を発表した。それに代わるイベントとして大規模集会を今月24日に行うことも明らかにした。

このコンサートは、トランプ氏が支持する官民連携団体「フリーダム250」が首都ワシントンのナショナル・モールで主催するイベントの一環として、今月25日に開幕する予定だったが、アーティストの一部が「イベントの政治化」を理由に辞退を表明していた。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿し、「才能がなく、高額なギャラを要求する歌手たちはいらない。眠くなるだけだから、全員家にいるように伝えた」と述べ、コンサートの中止を明らかにした。

代替案として24日午後に自身も参加する大規模集会をワシントンで開催するとし、「私たちが求めているのは、あなたと私、数人のスピーカー、そしてこれまで何年も聴いてきた最高の音楽だけだ！」と述べた。集会ではカントリー歌手のリー・グリーンウッドさんらが曲を披露するという。

コンサートの辞退を表明していたのは、カントリー歌手のマルティナ・マクブライドさんや、1980年代に人気を博したロックバンド「ポイズン」のフロントマン、ブレット・マイケルズさんら。

トランプ氏は先週、予定されていたコンサートの中止と政治集会の開催を示唆していた。(c)AFP