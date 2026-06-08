【6月8日 CGTN Japanese】北京市通州区の小楊公園や東郊森林公園、海淀区の中関村公園など市内複数の公園でこのほど、ふわふわと透き通りクラゲのような「特大タンポポ」の群生が確認され、そのユニークな姿に多くの市民が足を止め写真を撮っています。

「特大タンポポ」の外見は確かにタンポポに似ていますが、タンポポよりかなり大きく、1個の綿毛の塊は大人の女性の拳ほどの大きさです。多くの人は当然のようにこれが単に大きなサイズで、変異したタンポポだと考え、手当たり次第に綿毛を吹いて遊びたくなります。しかし植物の専門家は「これは実は外来侵入種であり、種を吹き飛ばしたり、勝手に摘んで食べたりしてはいけない」と注意喚起しています。

植物学博士の史軍氏は、「これはフトエバラモンギクと呼ばれる植物で、中欧や南欧、中央アジア、西アジア地域を原産とするが、今では中国や東アジア、北米を含む世界中多くの地域に広く分布している。特に北米では古くから観賞用植物として導入され、現在では現地の帰化種となっている。でも、この植物は多くの地域で生物侵入の態勢を呈しており、在来植物に一定の生態学的脅威を与える恐れがある」と説明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

