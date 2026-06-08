【6月8日 CGTN Japanese】両親が子どものために専用口座を開設し、お年玉を預けます。そのお金は両親が勝手に使っても良いものでしょうか？最近、上海市松江区法院（裁判所）はこのような案件を審理し、母親にお年玉の大部分を返還するよう命じました。

中国人夫婦の王さんと李さんの間には2020年に男の子が生まれ、夫婦は男児名義の銀行口座を開設し、受け取った出産祝金などを預けました。その後の数年間、祖父母や親戚からもらった祝儀やお年玉を次々と預け、銀行カードは母親の李さんが保管していました。2025年8月、2人は離婚し、男児は父親が引き取ることになりました。父親が銀行カードを受け取り確認したところ、元々29万元（約685万円）余りもあった預金が40元（約945円）ほどしか残っておらず、母親からの返還を求め、裁判所に訴えました。

裁判所は、「この銀行口座は両親が共同で男児のために開設したもので、預け入れ時期は主に旧正月や誕生日などの特別な節目に集中しており、資金の性質が親友からの贈与であるお年玉や祝儀であることは明確で、法的に未成年者の個人財産に属している」と認定し、両親は管理権のみを有し、所有権は有さないとしました。

中国の民法第35条は、監護者は被監護者の利益を守る目的以外で被監護者の財産を処分してはならないと定めています。

裁判所は支出を逐一確認し、実際に子どものために使われた分は控除した上で、子どもの年齢や教育・生活費なども考慮して、この資金は子どもの個人財産であると判断し、最終的に母親の李さんに対し22万元（約520万円）の返還を命じました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

