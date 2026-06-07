【6月7日 CGTN Japanese】中国南部広東省の広州白雲国際空港に6月3日未明、KC8217便が無事着陸しました。これは通関地の同空港に、広州とカザフスタンの首都アスタナを結ぶ初の直行便が就航したことを示しています。粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）の中心都市とカザフスタンの首都を結ぶ初の直行便でもあります。

同路線は、往路が毎週水曜、金曜に広州白雲国際空港を出発し、アスタナのヌルスルタン・ナザルバエフ国際空港に到着し、復路は毎週火曜、木曜にヌルスルタン・ナザルバエフ国際空港を出発し、翌日広州白雲国際空港に到着する、週2往復便のスケジュールで運航されます。

白雲空港の国境検査所の統計によると、中国とカザフスタン、ウズベキスタンの相互ビザ免除政策の効果が持続して表れる中、中国と関係国間の人的往来も増加し続けています。年初から6月2日までに白雲空港通関地を経由して出入国した中央アジア5カ国の旅客は延べ9万人を超え、前年同期比286.6%増と大幅に増加しました。特に顕著な伸びを示した3カ国は、カザフスタン258.4%増、ウズベキスタン351.9%増、キルギス660.6%でした。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

