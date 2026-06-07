【6月7日 CGTN Japanese】中国西南地域から東南アジアに向かう平陸運河の建設が6月3日午前、重大な節目を迎えました。重要工事である三大水運中枢（閘門拠点）のうち、馬道中枢と企石中枢は注水を開始し、平陸運河は全線通水を実現して有水調整段階に入り、今年9月に全線通航が予定されています。

平陸運河は新中国成立以降初となる河川と海をつなぐ大運河で、全長は134.2キロです。起点は広西チワン族自治区南寧市所轄の横州市平塘江口に位置し、欽江を経て、北部湾に向かい海に出ます。この運河は西江本流と北部湾を結び、西南地域を航行する船舶の海へのアクセスに便宜を図るものです。

運河の起点から終点までの水位の落差は65メートルです。水位の落差を克服するために、工事では馬道、企石、青年の3大階段式中枢が建設され、船舶に「水上エレベーター」を備え付けたように、段階的に上昇・下降できる構造となっています。

馬道と企石中枢は世界で最も開閉速度が速い節水型船舶用閘門とされています。開門は1分、閉門は30秒しかかからないとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

